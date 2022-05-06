Александр Овечкин повторил достижение Фила Эспозито по количеству очков в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (1:5, 1-1). Капитан «столичных» набрал 137-е (71+66) очко за карьеру в плей-офф.

Как отмечает официальный сайт рекордов НХЛ, Овечкин вышел на 38-е место в истории НХЛ по количеству результативных баллов в плей-офф. По этому показателю он сравнялся с легендарным канадцем Филом Эспозито (61+76). 37-е место занимает Жак Лемер, на чьём счету 139 (61+78) очков.

Напомним, во втором матче 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.