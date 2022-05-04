The Athletic: Овечкин — игрок, который бывает раз в жизни. Окно для 2-го кубка закрывается

Обозреватель The Athletic Шон Макиндо составил рейтинг клубов НХЛ в зависимости от того, какое давление оказывается на каждую из команд. Он выделил четыре главных фактора: ожидания, засухи (сколько клуб не выигрывал Кубок Стэнли), уходящего времени (как команда может измениться после сезона — из-за стареющих игроков, проблем с потолком зарплат или с новыми контрактами) и особых обстоятельств (дополнительные условия).
«Вашингтон Кэпиталз» в его рейтинге занял 14-е из 16 мест.
«Фактор ожиданий: 3/10. В какой-то момент, казалось, сформировался консенсус, что «Кэпиталз» были самой слабой из восьми восточных команд плей-офф — и это было до того, как Александр Овечкин получил травму на последней неделе регулярки. Тем не менее они по-прежнему команда со 100 очками.
Фактор засухи: 2/10. Прошло четыре года, вероятно, достаточно долго, чтобы все протрезвели, но на этом всё.
Фактор уходящего времени: 8/10. Овечкин — игрок франшизы, который бывает раз в жизни, и, хотя он должен играть ещё несколько лет, окно, чтобы выиграть второй кубок, начинает закрываться. Остальной основе тоже за 30. Может быть, это и есть последний шанс.
Особые обстоятельства: +1. Тот факт, что они весь год говорили о вратарях, а затем не улучшили линию в дедлайн, означает, что Брайан Маклеллан услышит несколько неприятных вопросов, если они провалятся. Эй, они не играют как хорошо атакующая команда, не так ли?
Оценка давления: 14/30. О, а ещё каждый нейтральный болельщик на планете будет болеть за «Флориду», — приводит слова Макиндо The Athletic.
- 4 мая 2022
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