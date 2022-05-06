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ХК «Сочи» объявил о выпуске новых футболок от клуба в стиле известного художника Бэнкси

ХК «Сочи» объявил о выпуске новых футболок от клуба в стиле известного художника Бэнкси
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ХК «Сочи» в официальном телеграм-канале объявил о выпуске новых футболок от клуба в стиле известного анонимного английского художника стрит-арта Бэнкси.

«Бэнкси. Никто не знает, кто он. Может, его даже не существует. Мистер Икс. Его слова противоречат привычной картине мира, ведь в эпоху смартфонов и социальных сетей почти все выставляют свою жизнь напоказ. Но, оказывается, в нашем мире быть мистером Икс – это лучший способ привлечь к себе внимание.

На днях сочинский Бэнкси оставил свой неповторимый след на нашей рекламной стелле. Что мы сделали в ответ? Попытались понять его творческий порыв и не мешать его творческому самовыражению. В результате этого внезапного сотрудничества получился стильный коллаб. Специально для тех, кто хочет, чтобы его увидели и услышали.

Стильные футболки сделают вас по-настоящему заметным в любой компании. Почувствуйте себя настоящим Бэнкси в ярких футболках от хоккейного клуба «Сочи». И самое главное – ни у кого не спрашивайте разрешения!

P.S. Коллекция выпущена ограниченным тиражом.
P.P.S. Пробовать превзойти Бэнкси на городских улицах не стоит», — говорится в сообщении.

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