Главный тренер сборной Беларуси нашёл позитивные моменты в проигранном матче с Россией

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче St. Petersburg Cup с командой России (0:3).



«Поздравляю Сергея Зубова и его команду, большая игра. Возможно, мы слишком сильно уважали соперника. Были не так агрессивны, чтобы замедлить россиян. Сегодня увидели, что могут сделать рабочая этика и лучшие навыки. Мы играли медленно и не показали лучшей игры. Это стало определяющим. Сказал ребятам, что без работы победы не достичь.

Начало матча было разочаровывающим. Хотели вести игру по нашему сценарию, но не смогли. Дали России получить необходимый импульс, они заставили нас расплатиться за это. Таким игрокам нельзя это позволять. В третьем голе наш защитник не смог достаточно опекать соперника. Мы знаем, что нам нужно делать, но не делали этого.

Во втором и третьем периоде мы перебросали соперника. Характер, который мы показали в концовке, был позитивным моментом. Мы не бросили играть. Это та ментальность, которую мы должны использовать и дальше», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.