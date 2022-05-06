«Питтсбург» лишился второго основного вратаря за три недели
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал, что голкипер команды Кейси Десмит выбыл до конца сезона, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
Отмечается, что вратарь перенёс операцию на мышцах кора.
Напомним, Десмит получил травму в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 3ОТ). Другой голкипер «Питтсбурга», Тристан Джерри, продолжает восстановление после травмы, полученной три недели назад. Он не принимал участия в сегодняшней в тренировке команды.
Сейчас в распоряжении Майка Салливана есть всего лишь два здоровых вратаря — канадец Луи Доминге, сыгравший в этом сезоне НХЛ меньше 60 минут, и 22-летний Алекс Д'Орио, ни разу не появлявшийся на льду.
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