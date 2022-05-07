И. Воробьёв — о «Магнитке»: не знаю, когда в КХЛ был такой хоккей. Может, при Белоусове

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением об игровом стиле клуба в прошедшем сезоне КХЛ.
«У нас был фантастический сезон не только в плане очков, победы в регулярке и выхода в финал. Главное — мы показывали хоккей, который давно уже ушёл, это своего рода прорыв. Не знаю, когда в последний раз такой хоккей был в КХЛ. Может, при Белоусове, а может, и вовсе не было. Если другие расценят это как положительный шаг и рискнут, то мне будет приятно. Хотя такой хоккей сложнее, в другой хоккей играть проще. Но я считаю, что за этим хоккеем будущее, иначе мы бы по-другому строили команду.
Есть же статистика в НХЛ, что в последние два года в плей-офф попадает всё больше атакующих команд. Единственное, что вишенка на торте оказалась подпорчена, последние три игры сезона нам не удались», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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