«Ты подлый, подлый человек». Пресс-служба НХЛ — о шайбе Капризова «Сент-Луису»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в третьем матче 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» принимал «Миннесоту». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.



Твиттер-аккаунт НХЛ с иронией отреагировал на гол 25-летнего россиянина: «Кирилл Капризов, ты подлый, подлый человек». Напомним, форвард забросил шайбу от щитка голкипера «Блюз» Вилле Хуссо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На счету Капризова 10 встреч за карьеру в Кубке Стэнли, шесть заброшенных шайб и две результативные передачи. Также он стал первой звездой прошедшей встречи с «Сент-Луисом».