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Цуккарелло: Капризов — один из тех игроков, которые найдут способ забить из любой позиции

Цуккарелло: Капризов — один из тех игроков, которые найдут способ забить из любой позиции
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло прокомментировал игру российского нападающего клуба Кирилла Капризова в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (5:1). 25-летний форвард стал автором одной заброшенной шайбы, забитой с помощью рикошета от щитка голкипера «блюзменов» Вилле Хуссо.

«Он один из тех игроков, которые найдут способ забить из любой позиции, для нас в этом нет ничего нового.

Это круто. Мы усердно поработали и получили бонусы за свою игру. Сегодня вся команда боролась, отрабатывала в обороне, это было феноменально», — приводит слова Цуккарелло TSN.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Уайлд». Следующий матч состоится завтра, 8 мая, в Сент-Луисе. Начало — в 23:30 мск.

Капризов — мастерюга. Умышленно забил от щитка вратаря и помог установить рекорд клуба Капризов — мастерюга. Умышленно забил от щитка вратаря и помог установить рекорд клуба
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