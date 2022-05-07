Цуккарелло: Капризов — один из тех игроков, которые найдут способ забить из любой позиции
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло прокомментировал игру российского нападающего клуба Кирилла Капризова в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (5:1). 25-летний форвард стал автором одной заброшенной шайбы, забитой с помощью рикошета от щитка голкипера «блюзменов» Вилле Хуссо.
«Он один из тех игроков, которые найдут способ забить из любой позиции, для нас в этом нет ничего нового.
Это круто. Мы усердно поработали и получили бонусы за свою игру. Сегодня вся команда боролась, отрабатывала в обороне, это было феноменально», — приводит слова Цуккарелло TSN.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Уайлд». Следующий матч состоится завтра, 8 мая, в Сент-Луисе. Начало — в 23:30 мск.
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