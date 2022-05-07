Антон Линдхольм: не думаю, что вернусь в КХЛ. Эта дверь закрыта

Защитник Антон Линдхольм, проведший последний сезон в минском «Динамо», поделился мыслями об игре в КХЛ и о ситуации в России и на Украине.
«Было ужасно видеть такое, всё происходило в соседней с Беларусью стране. Было ужасно смотреть новости. Никогда бы не подумал, что такое может произойти в современной Европе. Такое случалось настолько давно, но с трудом верится, что это правда. Это ужасно.
У меня был контракт, который усложнил ситуацию. Мы постоянно получали информацию от союзов и агентов. Ситуация была сложной.
В плей-офф было понятно, что они знали, как будет развиваться ситуация. Есть вещи, о которых я не стану говорить. У меня было время, чтобы обдумать варианты. Было бы легче, если бы большие организации, такие как ИИХФ, предоставили бы игрокам варианты [как сделала ФИФА]. Обсуждали ли всё с другими шведами? Да, в раздевалке были обсуждения. Хорошо, что сезон для нас закончился так быстро. Не думаю, что вернусь в КХЛ, эта дверь закрыта», — приводит слова Линдхольма Expressen.
- 7 мая 2022
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