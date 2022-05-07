Второй бомбардир «Айлендерс» в сезоне Барзал согласился сыграть за Канаду на ЧМ-2022

Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2022, сообщает TSN.



24-летний форвард дал согласие выступить за национальную команду в турнире в Финляндии. Это будет второй чемпионат мира в карьере Барзала. Он также сыграл на чемпионате мира — 2018. Там форвард набрал 7 (0+7) очков в 10 матчах.



В текущем сезоне НХЛ нападающий набрал 59 (15+44) очков в 73 матчах регулярного чемпионата. Барзал стал вторым бомбардиром команды после Брока Нельсона, который также набрал 59 баллов, но провёл на одну встречу меньше, за счёт чего оказался выше канадца.

Напомним, по итогам завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги текущего сезона «Айлендерс» заняли девятое место из 16 в Восточной конференции. Кроме того, «островитяне» расположились на 20-м месте из 32 в сводной таблице НХЛ. В 82 матчах команда набрала 84 очка, они отстали на 16 баллов от «Вашингтон Кэпиталз», занявшего восьмую строчку.