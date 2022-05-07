Илья Самсонов выйдет в основе «Вашингтона» в третьем матче серии с «Флоридой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт объявил, что на третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли 2022 года с «Флоридой Пантерз» в старте выйдет российский голкипер Илья Самсонов. Об этом сообщает журналист Том Гулитти в «Твиттере».
Кроме того, Лавиолетт рассказал, что форвард клуба Том Уилсон вновь пропустит встречу из-за травмы нижней части тела.
Напомним, по окончании второго периода предыдущего матча команд голкипер «Кэпиталз» Витек Ванечек был заменён на Самсонова. Чех отразил 14 бросков в створ ворот, пропустив пять шайб. Самсонов за 20 проведённых минут совершил 17 сейвов, не пропустив ни одной шайбы. Этот матч стал первым для него в плей-офф НХЛ 2022 года.
Счёт в серии между «Вашингтоном» и «Флоридой» — 1-1. Следующий матч состоится сегодня, 7 мая. Начало — в 20:00 мск.
- 7 мая 2022
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