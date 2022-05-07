Главный тренер молодёжной сборной России объяснил, почему выпустил Мичкова в меньшинстве

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Филатов подвёл итоги встречи с Беларусью на St. Petersburg Cup (1:3).



«Прежде всего я хочу поздравить команду Беларуси с победой. Мне очень понравился сегодняшний матч, за исключением первого периода с нашей стороны. Мы играли сердцем, мы играли в такой молодёжный хоккей, достаточно яркий во втором и третьем периоде. Хочу поблагодарить команду соперника, они дали нам хороший урок сегодня, и мы смогли сыграть против хорошо организованной команды Беларуси.



С чем связан перевод Максима Кирилейченко из взрослой сборной в молодёжную? Ротационный момент. В сборной достаточно много игроков, все не могут принимать участие в матче, потому что заявка предусматривает 22 игрока. Дали парню поиграть здесь, набраться игровой практики.



Перед турниром говорил, что парни хотят дать бой, хотят доказать свою конкурентоспособность? Мы дали бой в обеих встречах. То, что не получилось выиграть, не говорит о том, что мы не сражались. Мы пытались более взрослым соперникам навязывать свою волю. Порой это получалось, но далеко не всегда, к сожалению. Наверное, самое главное, что для некоторых ребят игры с более старшими игроками были не впервые, может быть, но не так часто, потому что некоторые у нас играют только в МХЛ. Поэтому значимость этого турнира для них очень высокая. Теперь они знают, как переходить во взрослый хоккей и что их ждёт дальше.



Сегодня Мичков выходил в меньшинстве? Игра в меньшинстве в нашей системе не предусматривает такой глобальной роли ловить шайбу на себя, она предусматривает хорошее передвижение на коньках, правильность выбранной позиции и расположения клюшек в зоне обороны. Матвей неоднократно в команде «СКА-1946» получал в этом году возможность практиковаться в меньшинстве. Эта же модель игры перенесена нашим тренерским штабом на игру молодёжной сборной. Матвей прекрасно знает, что делать, он выходил в меньшинстве и прекрасно выглядел», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Арина Гончарова.

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