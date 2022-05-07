Александр Овечкин сравнялся с Жаком Лемером по количеству очков в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Капитан «столичных» набрал 139-е (72+67) очко за карьеру в плей-офф.



Как отмечает официальный сайт рекордов НХЛ, Овечкин вышел на 37-е место, сравнявшись с легендарным Жаком Лемером по количеству результативных баллов в плей-офф. Выше расположился Рон Фрэнсис, набравший 143 (46+97) очка.

Напомним, ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.