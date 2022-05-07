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Овечкин в ярости от решения судьи не удалять соперника. Видео

Овечкин в ярости от решения судьи не удалять соперника. Видео
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался недовольным решением судей в одном из эпизодов третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:1, 2-1).

Овечкин эффектно обыграл защитника «пантер» Бена Шьяро и вышел «один на один» с Сергеем Бобровским. Тем не менее игрок обороны «Флориды» не сдался и клюшкой помешал капитану «Вашингтона» нанести акцентированный бросок. Бобровский совершил сейв.

Сразу после этого Овечкин яростно развёл рукам и громко что-то прокричал судьям, активно жестикулируя. Тем не менее удаления не последовало.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

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