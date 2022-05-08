Артемий Панарин забил второй гол в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит третий матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходи второй период. Счёт в матче 4:3 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин, для которого этот гол стал вторым в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ.

На данный момент счёт в серии 1:1.

Первый матч завершился победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. В ответном матче победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2.

Следующий матч состоится на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в ночь на воскресенье, 10 мая. Начало – в 2:00 мск.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял седьмое место в Восточной конференции. «Рейнджерс», в свою очередь, заняли четвёртое место.