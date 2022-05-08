Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У Александра могучий организм. Он — великий!» Губерниев — об игре Овечкина после травмы

«У Александра могучий организм. Он — великий!» Губерниев — об игре Овечкина после травмы
Комментарии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему игры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после травмы, полученной в конце регулярного чемпионата НХЛ.

«Овечкин доказывает, что он по-настоящему великий. Вчера он побил очередные рекорды в плей-офф. Ещё раз хочу сказать: человеку далеко за 30 лет, но насколько он в полном порядке. Саша — огромный пример для всех.

При соответствующем режиме, при подходе сейчас спортивный век может быть очень длинным. Поэтому самое главное, действительно, без травм. Но то, что Овечкин может быть в полном порядке ещё на протяжении нескольких сезонов, — это факт. У Александра могучий организм! Пожелаем удачи ему и «Вашингтону», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«У Овечкина 9000 шайб, а его оставляют одного». Фирменный гол россиянина удивил Америку «У Овечкина 9000 шайб, а его оставляют одного». Фирменный гол россиянина удивил Америку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022