«У Александра могучий организм. Он — великий!» Губерниев — об игре Овечкина после травмы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему игры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после травмы, полученной в конце регулярного чемпионата НХЛ.



«Овечкин доказывает, что он по-настоящему великий. Вчера он побил очередные рекорды в плей-офф. Ещё раз хочу сказать: человеку далеко за 30 лет, но насколько он в полном порядке. Саша — огромный пример для всех.



При соответствующем режиме, при подходе сейчас спортивный век может быть очень длинным. Поэтому самое главное, действительно, без травм. Но то, что Овечкин может быть в полном порядке ещё на протяжении нескольких сезонов, — это факт. У Александра могучий организм! Пожелаем удачи ему и «Вашингтону», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.