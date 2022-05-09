Михаилу Пашнину предлагали новый контракт в «Металлурге», но он выбрал СКА

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» предлагал новый контракт 32-летнему российскому защитнику Михаилу Пашнину. Однако в санкт-петербургском СКА Пашнину предложили более выгодные условия, в том числе по длительности и финансовой составляющей соглашения.

Напомним, Пашнин подписал со СКА двухлетний контракт.

В прошедшем сезоне Пашнин провёл 27 матчей в регулярном чемпионате за магнитогорский «Металлург» и набрал 11 очков: забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач. В плей-офф на его счету одна передача в пяти матчах. «Магнитка» вышла в финал Кубка Гагарина — 2022, где уступила ЦСКА (3-4).

Ранее Пашнин также выступал за ЦСКА (2009-2012, 2017-2019), «Локомотив» (2012-2017) и «Салават Юлаев» (2019-2020). Всего в КХЛ защитник провёл 641 матч и набрал 96 (19+77) очков при общем показателе полезности «+129».