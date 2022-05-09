Михаилу Пашнину предлагали новый контракт в «Металлурге», но он выбрал СКА

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» предлагал новый контракт 32-летнему российскому защитнику Михаилу Пашнину. Однако в санкт-петербургском СКА Пашнину предложили более выгодные условия, в том числе по длительности и финансовой составляющей соглашения.
Напомним, Пашнин подписал со СКА двухлетний контракт.
В прошедшем сезоне Пашнин провёл 27 матчей в регулярном чемпионате за магнитогорский «Металлург» и набрал 11 очков: забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач. В плей-офф на его счету одна передача в пяти матчах. «Магнитка» вышла в финал Кубка Гагарина — 2022, где уступила ЦСКА (3-4).
Ранее Пашнин также выступал за ЦСКА (2009-2012, 2017-2019), «Локомотив» (2012-2017) и «Салават Юлаев» (2019-2020). Всего в КХЛ защитник провёл 641 матч и набрал 96 (19+77) очков при общем показателе полезности «+129».
- 9 мая 2022
-
02:16
-
02:00
-
01:46
-
01:21
-
00:25
- 8 мая 2022
-
23:13
-
23:04
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
21:34
-
21:02
-
20:44
-
20:34
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:39
-
19:30
-
18:53
-
18:14
-
17:26
-
16:41
-
16:25
-
15:54
-
15:04
-
13:29
-
13:25
-
13:05
-
12:29
-
12:07
-
11:39
-
11:20
-
09:41
-
09:22