Кучеров догнал Халла по количеству результативных передач в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» оформил ассистентский дубль, и теперь у него 87 результативных передач в плей-офф НХЛ. Таким образом, он догнал Бретта Халла и вышел на шестое место по этому показателю. Ближайшая цель – Горди Хоу, у которого 92 передачи.



28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 19 секунд и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «+1».



В составе «молний» отличились Стивен Стэмкос, Пьер-Эдуар Белльмар, Пэт Марун, Росс Колтон (дубль), Кори Перри и Ондржей Палат. У «кленовых листьев» дублем отметился Вильям Нюландер, ещё одна шайба на счету Джейка Маззина.

Новость по теме Ассистентский дубль Кучерова принёс «Тампе» крупную победу над «Торонто»