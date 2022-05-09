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Кучеров догнал Халла по количеству результативных передач в плей-офф НХЛ

Кучеров догнал Халла по количеству результативных передач в плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» оформил ассистентский дубль, и теперь у него 87 результативных передач в плей-офф НХЛ. Таким образом, он догнал Бретта Халла и вышел на шестое место по этому показателю. Ближайшая цель – Горди Хоу, у которого 92 передачи.

28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 19 секунд и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «+1».

В составе «молний» отличились Стивен Стэмкос, Пьер-Эдуар Белльмар, Пэт Марун, Росс Колтон (дубль), Кори Перри и Ондржей Палат. У «кленовых листьев» дублем отметился Вильям Нюландер, ещё одна шайба на счету Джейка Маззина.

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