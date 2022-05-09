Тертышный – о финале турнира в Петербурге: классная игра, классный камбэк

Нападающий сборной России Никита Тертышный поделился эмоциями от победы на турнире в Санкт-Петербурге.

«Всё супер: классная атмосфера от первой секунды до финальной сирены. В начале немножко раскачивались, но получилось отыграться и довести до победы. Классная игра, классный камбэк, я думаю, болельщикам понравилась доля такого позитива», – цитирует Тертышного официальный сайт ФХР.

Напомним, вчера, 8 мая, в Санкт-Петербурге завершился товарищеский турнир St. Petersburg Cup, в котором сборная России в финале одержала победу над командой Беларуси со счётом 3:2. По ходу матча россияне уступали со счётом 0:2.

По итогам турнира Тертышный набрал два очка в трёх матчах: отметился голом и результативной передачей.