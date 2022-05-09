Тертышный – о финале турнира в Петербурге: классная игра, классный камбэк
Поделиться
Нападающий сборной России Никита Тертышный поделился эмоциями от победы на турнире в Санкт-Петербурге.
«Всё супер: классная атмосфера от первой секунды до финальной сирены. В начале немножко раскачивались, но получилось отыграться и довести до победы. Классная игра, классный камбэк, я думаю, болельщикам понравилась доля такого позитива», – цитирует Тертышного официальный сайт ФХР.
Напомним, вчера, 8 мая, в Санкт-Петербурге завершился товарищеский турнир St. Petersburg Cup, в котором сборная России в финале одержала победу над командой Беларуси со счётом 3:2. По ходу матча россияне уступали со счётом 0:2.
По итогам турнира Тертышный набрал два очка в трёх матчах: отметился голом и результативной передачей.
Комментарии
- 9 мая 2022
-
11:20
-
11:06
-
10:50
-
10:29
-
10:16
-
09:56
-
08:52
-
07:52
-
06:43
-
05:46
-
04:50
-
04:27
-
04:08
-
03:31
-
03:23
-
02:16
-
02:00
-
01:46
-
01:21
-
00:25
- 8 мая 2022
-
23:13
-
23:04
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
21:34
-
21:02
-
20:44
-
20:34
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:39
-
19:30
-
18:53
Партнерский контент