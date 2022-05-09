Мишарин продлит контракт с «Торпедо» на один сезон

Как стало известно «Чемпионату», 36-летний защитник Георгий Мишарин продлит контракт с нижегородским «Торпедо» на один сезон.



В прошедшем сезоне хоккеист провёл 23 матча в регулярном чемпионате и набрал два очка за результативные передачи. За «Торпедо» он выступает с сезона-2019/2020.



Ранее Мишарин в КХЛ также выступал за московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург», новосибирскую «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист». Также он выступал за «Нефтехимик» и московское «Динамо».

По итогам прошлого сезона, который досрочно был завершён в начале февраля, торпедовцы заняли девятое место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. Напомним, участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.