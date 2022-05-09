Голкипер «Лос-Анджелеса» отразил два броска в одной атаке, играя без ловушки

Голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик в матче плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:0) отразил два броска в одной атаке, играя без ловушки.
Вратарь потерял её во время атаки «Эдмонтона», но несмотря на это, американец отразил два броска с близкого расстояния: первый отбил плечом, второй – блином.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
«Этот парень делает хорошие сейвы, когда нам это нужно. Очевидно, есть причина, по которой он выиграл два Кубка Стэнли (2012, 2014). Он спасал нас весь год, появляясь в важных играх, когда он нам нужен», – цитирует защитника «Кингз» Мики Андерсона официальный сайт НХЛ.
Напомним, Куик оформил 10-й шат-аут в плей-офф за карьеру. По этому показателю из действующих вратарей он уступает только Марку-Андре Флёри, у которого 16 сухих матчей.
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