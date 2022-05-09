Генменеджер «Айлендерс» прокомментировал увольнение Тротца с должности главного тренера

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал увольнение главного тренера клуба Барри Тротца.
«Очевидно, что я довольно долго думал, прежде чем принять такое решение. Будет огромным преуменьшением сказать, что это было нелегко. К сожалению, моя роль заключается в том, чтобы принимать наилучшие решения для организации. Я считаю, что команде нужен новый голос, и это никоим образом не упрёк в сторону Тротца, который является потрясающим человеком.
Результаты за последние четыре года говорят сами за себя о том, что сделал Барри, мы очень признательны ему за это.
Я бы предпочёл не вдаваться ни в какие подробности решения, потому что это моя работа. Это, безусловно, касается только хоккея и побед», — цитирует Ламорелло официальный сайт НХЛ.
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