Сборная Канады по хоккею опубликовала состав на чемпионат мира 2022 года

Сборная Канады по хоккею опубликовала состав команды на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии.
Голкиперы:
Логан Томпсон («Вегас Голден Найтс»), Крис Дриджер («Сиэтл Кракен»), Мэтт Томкинс («Фрёлунда», Швеция).
Защитники:
Зак Уайтклауд («Вегас»), Ник Холден, Тома Шабо (оба — «Оттава Сенаторз»), Трэвис Санхайм («Филадельфия Флайерз»), Дэймон Сиверсон, Райан Грейвз (оба — «Нью-Джерси Дэвилз»), Дайсин Мэйо («Аризона Койотс»).
Нападающие:
Николя Руа («Вегас»), Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»), Адам Лаури, Пьер-Люк Дюбуа (оба — «Виннипег Джетс»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), Дрейк Батерсон («Оттава»), Эрик О'Делл («Динамо» Москва), Дилан Козенс («Баффало Сэйбрз»), Коул Силлинджер, Кент Джонсон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Макс Комтуа («Анахайм Дакс»), Морган Гики («Сиэтл»), Ноа Грегор («Сан-Хосе Шаркс»), Джош Андерсон («Монреаль Канадиенс»).
Канадская команда на групповом этапе сыграет со сборными Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии и Франции.
- 9 мая 2022
-
20:35
-
20:28
-
19:55
-
19:23
-
18:57
-
18:36
-
18:12
-
17:46
-
17:26
-
17:21
-
17:05
-
16:14
-
15:33
-
14:27
-
13:59
-
13:11
-
12:41
-
12:01
-
11:20
-
11:06
-
10:50
-
10:29
-
10:16
-
09:56
-
08:52
-
07:52
-
06:43
-
05:46
-
04:50
-
04:27
-
04:08
-
03:31
-
03:23
-
02:16
-
02:00