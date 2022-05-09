Сборная Канады по хоккею опубликовала состав на чемпионат мира 2022 года

Сборная Канады по хоккею опубликовала состав команды на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии.



Голкиперы:



Логан Томпсон («Вегас Голден Найтс»), Крис Дриджер («Сиэтл Кракен»), Мэтт Томкинс («Фрёлунда», Швеция).



Защитники:



Зак Уайтклауд («Вегас»), Ник Холден, Тома Шабо (оба — «Оттава Сенаторз»), Трэвис Санхайм («Филадельфия Флайерз»), Дэймон Сиверсон, Райан Грейвз (оба — «Нью-Джерси Дэвилз»), Дайсин Мэйо («Аризона Койотс»).



Нападающие:



Николя Руа («Вегас»), Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»), Адам Лаури, Пьер-Люк Дюбуа (оба — «Виннипег Джетс»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), Дрейк Батерсон («Оттава»), Эрик О'Делл («Динамо» Москва), Дилан Козенс («Баффало Сэйбрз»), Коул Силлинджер, Кент Джонсон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Макс Комтуа («Анахайм Дакс»), Морган Гики («Сиэтл»), Ноа Грегор («Сан-Хосе Шаркс»), Джош Андерсон («Монреаль Канадиенс»).



Канадская команда на групповом этапе сыграет со сборными Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии и Франции.