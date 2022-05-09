Стал известен состав сборной Словакии на чемпионат мира по хоккею — 2022

Сборная Словакии по хоккею объявила состав на предстоящий чемпионат мира 2022 года в Хельсинки и Тампере (Финляндия).



Голкиперы:



Патрик Рыбар, Матей Томек, Адам Гуска.



Защитники:



Мартин Бучко, Петер Черешняк, Шимон Немец, Даниэль Гахулинец, Мартин Гернат, Марио Грман, Михал Иван, Мислав Росандич.



Нападающие:



Андрей Коллар, Михал Криштоф, Роберт Лантоши, Адам Лишка, Марио Лунтер, Якуб Минарик, Кристиан Поспишил, Павол Регенда, Милош Роман, Юрай Слафковски, Адам Сикора, Самуэль Такач, Алекс Тамаши, Томаш Татар.



Напомним, чемпионат мира пройдёт в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая 2022 года. Сборная Словакии сыграет на групповом этапе вместе с командами Канады, Германии, Швейцарии, Дании, Казахстана, Франции и Италии.