Алекси Лафренье забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ в карьере
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20-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье открыл счёт в четвёртом матче серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», который проходит сейчас. Эта шайба стала для канадца первой в карьере, заброшенной в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Лафренье выступает за «Рейнджерс» с 2021 года. За это время Алекси провёл за клуб 138 матчей (3 – в плей-офф), в которых совершил 53 результативных действия, забросив 31 шайбу и отдав 22 результативные передачи.
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Питтсбурга». Первый матч завершился победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. Во второй игре победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2. Третья игра закончилась со счётом 7:1 в пользу «Питтсбурга».
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