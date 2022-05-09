«Питтсбург» — «Рейнджерс», 4-й матч. В споре Панарина и Кросби пострадает Шестёркин

10 мая состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Питтсбурга» в основное время можно с коэффициентом 2.47, успех «Рейнджерс» оценён экспертами в 2.61.

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Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что 4-й матч плей-офф НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.32. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.65. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Стэнли «Питтсбург» — «Рейнджерс» (10.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге вовсю идёт борьба за выход во второй раунд плей-офф. На 10 мая запланированы сразу четыре четвёртых матча 1/8 финала Кубка Стэнли. В одном из них померяются силами «Питтсбург» и «Рейнджерс». Счёт в серии — 2-1 в пользу хозяев. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Серия «Питтсбурга» и «Рейнджерс» продолжает оставаться одной из самых результативных. В каждой из трёх встреч количество заброшенных шайб с лёгкостью переваливало отметку в пять голов. Связано это отчасти с тем, что у «пингвинов» травмированы два основных голкипера — Тристан Джерри и Кейси Десмит.

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Вероятнее всего, замещать пребывающих в лазарете вратарей весь плей-офф будет Луи Доминге, имеющий крайне скудный опыт выступлений в НХЛ. Выйдя на замену в первой встрече с «Рейнджерс», голкипер отстоял хорошо. А вот в последующих сыграл на порядок хуже. Невооружённым глазом заметно, что уровень вратаря пока далёк от основного состава.



Зато у «Пингвинз» нет проблем с результативностью. Благодарить за это стоит Сидни Кросби. В третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий записал на свой счёт две голевые передачи. Таким образом, набрал 197 очков по системе «гол+пас» в Кубке Стэнли и взобрался на шестое место по количеству баллов в турнире.

В регулярке успехи форварда тоже вызывают уважение. Кросби принял участие в 69 встречах, где записал на свой счёт 31 шайбу и 53 голевые передачи. Другие атакующие хоккеисты «Пингвинз» тоже в полном порядке. Об этом свидетельствуют 272 заброшенные шайбы в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.



«Рейнджерс» за этот же период наклепали 254 шайбы. Солидный вклад в результативность команды привнёс россиянин — Артемий Панарин. В текущем сезоне нападающий записал на свой счёт 100 очков по системе «гол+пас». Правда, с учётом матчей плей-офф. В регулярном чемпионате набрал 96 (22+74) очков, а в плей офф — пока четыре (2+2).

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Таким образом, Панарин стал первым игроком «синерубашечников» за 15 лет, которому покорилась отметка в 100 очков по ходу сезона с учётом игр плей-офф. Ранее это удавалось сделать легендарному Яромиру Ягру в сезоне-2006/2007. В грядущем матче российский нападающий наверняка приумножит статистику.



Впрочем, внимания заслуживают и другие россияне, выступающие за «Нью-Йорк Рейнджерс». Голкиперы Игорь Шестёркин и Александр Георгиев в продолжение текущего сезона демонстрировали потрясающий уровень игры и очень много спасали. Однако в третьем матче плей-офф НХЛ сполна натерпелись от «Питтсбург Пингвинз».



Определяющим стал первый период, где в ворота Шестёркина залетело всё, что только можно. Голкипер пропустил четыре шайбы и уступил место Георгиеву, который тоже не устоял под градом бросков. Несмотря на провал, главный тренер Жерар Галлан вступился за своего подопечного. Наставник заявил, что это единичный случай и он не подорвал доверия к россиянам.



Логика Галлана не подлежит сомнению, ведь Шестёркин установил уникальный рекорд: в первых двух встречах Кубка Стэнли совершил 100 сейвов. Таким образом, голкипер превзошёл предыдущую отметку в 97 отражённых бросков, которую покорили Жан-Себастьян Жигер (в 2003 году с «Анахайм Дакс») и Роберто Луонго (в 2007 году с «Ванкувер Кэнакс»).

Однако в грядущем матче, который состоится на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге, будет очень нелегко. Дело в том, что «Пингвинз» потрясающе выступают на домашнем стадионе. Поражения терпят крайне редко. Учитывая то, что имеют проблемы с вратарской позицией, наверняка вновь попробуют сыграть от нападения.



В прошлый раз такая стратегия сработала отлично. В этот раз Шестёркин может сыграть понадёжнее. Впрочем, вновь ждём крупных цифр на табло. В первых двух встречах было ощущение, что команды могут забивать больше. В третьем матче предположение оправдалось. Думаем, в этот раз будет нечто похожее. Возьмём тотал больше 5.5 шайбы. Коэффициент — 1.75.

«Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф НХЛ 10 мая 2022 года

Обе команды имеют неплохую статистику заброшенных шайб в регулярке. Безусловно, «Питтсбург» на домашнем стадионе будет давить и наверняка постарается забить больше. Однако брать его победу рискованно, ведь отсутствие основных голкиперов влечёт за собой большое количество пропущенных шайб. К тому же «Рейнджерс» тоже имеют хороший атакующий арсенал. Предыдущие три встречи получились очень результативными. Думается, голов будет много и в этот раз.



Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.

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