Игорь Шестёркин пропустил пять голов во втором периоде матча с «Питтсбургом»
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В эти минуты на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге проходит четвёртый матч раунда плей-офф НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:2 в пользу хозяев. Во втором периоде «Питтсбург» забросил пять шайб в ворота «Рейнджерс», которые защищает российский голкипер Игорь Шестёркин.
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Питтсбурга». Первый матч завершился победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. Во второй игре победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2. Третья игра закончилась со счётом 7:1 в пользу «Питтсбурга».
Следующий матч пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 12 мая. Начало — в 02:00 мск.
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