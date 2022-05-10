Игорь Шестёркин пропустил пять голов во втором периоде матча с «Питтсбургом»

В эти минуты на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге проходит четвёртый матч раунда плей-офф НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:2 в пользу хозяев. Во втором периоде «Питтсбург» забросил пять шайб в ворота «Рейнджерс», которые защищает российский голкипер Игорь Шестёркин.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Питтсбурга». Первый матч завершился победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. Во второй игре победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2. Третья игра закончилась со счётом 7:1 в пользу «Питтсбурга».

Следующий матч пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 12 мая. Начало — в 02:00 мск.