Жерар Галлан заявил, что Шестёркин сыграет в пятом матче серии с «Питтсбургом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказал слова поддержки в адрес российского голкипера Игоря Шестёркина. Наставник заявил, что россиянин примет участие в пятом матче серии с «Питтсбург Пингвинз».



«Сыграет ли Шестёркин в пятом матче серии? Он вернётся в ворота, готовый к победе», – приводит слова Галлана журналист Моли Уолкер в своём «твиттере».



Завершился четвёртый матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.



Во втором периоде «Питтсбург» забросил сразу пять шайб в ворота «Рейнджерс», которые защищает российский голкипер Игорь Шестёркин.

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