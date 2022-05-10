Жерар Галлан заявил, что Шестёркин сыграет в пятом матче серии с «Питтсбургом»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказал слова поддержки в адрес российского голкипера Игоря Шестёркина. Наставник заявил, что россиянин примет участие в пятом матче серии с «Питтсбург Пингвинз».
«Сыграет ли Шестёркин в пятом матче серии? Он вернётся в ворота, готовый к победе», – приводит слова Галлана журналист Моли Уолкер в своём «твиттере».
Завершился четвёртый матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.
Во втором периоде «Питтсбург» забросил сразу пять шайб в ворота «Рейнджерс», которые защищает российский голкипер Игорь Шестёркин.
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