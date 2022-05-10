Брюнетт — о сейве Бобровского на последних минутах: слава богу, я не успел его заменить

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт после победы клуба в матче с «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме прокомментировал итоги игры и отметил сейв Сергея Бобровского.

«Это был наш лучший матч. Мы были похожи на себя. Бобровский сделал очень важный сейв, когда я уже хотел его поменять. Слава богу, я этого не сделал. Я ничего не знаю. Просто рискнул, и это сработало», — заявил Брюнетт в интервью после матча.

Напомним, на последних минутах третьего периода эффектный и важный сейв совершил российский голкипер Сергей Бобровский. За три минуты до конца матча россиянин помог своей команде сохранить счёт равным, после чего игра перешла в овертайм, где его команда одержала победу.



Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 12 мая.