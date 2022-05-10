Брюнетт — о хите перед голом Кузнецова: он мне не понравился, Оши целился в голову

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал силовой приём нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джея Оши на форварде «пантер» Сэме Беннетте, который привёл к голу российского форварда столичного клуба Евгения Кузнецова.



«Мне не понравился этот хит. Считаю, Оши целился в голову», — заявил Брюнетт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, счёт в серии стал равным — 2-2. Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил Картер Вераге.



Следующий матч между «Вашингтоном» и «Флоридой» состоится в четверг, 12 мая, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Стартовое вбрасывание — в 2:00 мск.