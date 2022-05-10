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Коваленко: нужно организовать свою версию Евротура — Евразиятур с Суперкубком в мае в Сочи

Коваленко: нужно организовать свою версию Евротура — Евразиятур с Суперкубком в мае в Сочи
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением об отстранении России на два года от Евротура.

«Как воспринял решение ИИХФ забрать у России место в Евротуре? Мне кажется, в последнее время было столько абсурдных санкций, что уже перестаёшь удивляться чему-либо. На фоне НХЛ ситуация в европейском хоккее и так оставляет желать лучшего, а тут главный турнир Европы теряет ведущую страну — Россию. Это решение ударит по всем — Евротуру, Швеции, Финляндии, Чехии и так далее. В плюсе — только Швейцария.

Надо сделать всё возможное, чтобы национальный хоккей, лишившись на какое-то время международной практики, не потерял в качестве. Или, скажем так, потерял по минимуму.

Ветераны нашего хоккея уже сказали в прессе о том, что нужно организовывать свою версию Евротура — с участием сборных Беларуси и Казахстана, возможно, Китая. Это был бы своеобразный Евразиятур, к которому имеет смысл привлечь молодёжную и олимпийскую сборные России.

В КХЛ и МХЛ полагают, что нужно проводить максимальное количество матчей, что может ударить по интересам сборных? Считаю, что одно другому не мешает. Мне нравится, что КХЛ в последние годы вышла на отметку 60 матчей, мастера должны много играть. Если говорить о молодых, то тут нужен баланс между играми и тренировочным процессом.

На мой взгляд, в последние годы в КХЛ баланс достигнут. Турниры сборных нужны самой лиге для её роста. На своём опыте могу сказать, что уровень национальных команд всегда выше. Когда ты приезжаешь в сборную своей страны, то находишь дополнительные силы на коротком отрезке играть лучше и качественнее, чем во время клубного марафона. Это психология и это доказано многими поколениями.

Сейчас самое важное — продумать «сетку» нового турнира сборных, заинтересовать всех участников. Почему бы по итогам Евразиятура не проводить в мае в Сочи Суперкубок между двумя лучшими сборными? На мой взгляд, интересная идея.

На следующей неделе в Финляндии стартует очередной чемпионат мира — и впервые без нашего участия? Думаю, у болельщиков будет определённая ностальгия. И переживания из-за такой несправедливости. Ведь все привыкли в мае видеть национальный хоккей.

Да, в этом сезоне уже не успеем перестроиться, но через год потерю очередного первенства мира было бы здорово компенсировать своим Суперкубком. Май, Сочи, большой хоккей — почему бы и нет?» — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

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