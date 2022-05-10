Алексей Терещенко оценил рекорд Евгения Малкина в плей-офф НХЛ среди россиян

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал рекорд нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по очкам в плей-офф Национальной хоккейной лиги среди россиян, установленный в четвёртом матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2).



«Малкин вернулся после травмы. Он заслужил этого. Желаю «Питтсбургу» пройти как можно дальше. В спорте невозможно без трудолюбия, упорства и работы чего-то добиться, каким бы талантливым ни был. Всё только через работу. На каждой тренировке надо совершенствоваться», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, Малкин набрал 177 очков в Кубке Стэнли в карьере и обогнал лидировавшего среди россиян по этому показателю Сергея Фёдорова (176).