Кузнецов: «Вашингтон» может сыграть в атакующий хоккей в пивной лиге. Мы думаем о защите

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Флоридой Пантерз» (2:3, ОТ) прокомментировал игровой стиль команды.
«Мы играем не в тот весёлый и атакующий хоккей, в который бы хотели, но в это время года мы должны соблюдать баланс. Мы можем поиграть в атакующий хоккей в пивной лиге летом, верно? Прямо сейчас мы должны качественно играть в обороне и оставаться сосредоточенными», — сказал Кузнецов.
Напомним, счёт в серии равный — 2-2. Следующий матч между командами состоится в четверг, 12 мая.
Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во второй игре «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч закончился победой «Вашингтона» со счётом 6:1.
- 10 мая 2022
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