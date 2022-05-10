Кузнецов: «Вашингтон» может сыграть в атакующий хоккей в пивной лиге. Мы думаем о защите

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Флоридой Пантерз» (2:3, ОТ) прокомментировал игровой стиль команды.



«Мы играем не в тот весёлый и атакующий хоккей, в который бы хотели, но в это время года мы должны соблюдать баланс. Мы можем поиграть в атакующий хоккей в пивной лиге летом, верно? Прямо сейчас мы должны качественно играть в обороне и оставаться сосредоточенными», — сказал Кузнецов.



Напомним, счёт в серии равный — 2-2. Следующий матч между командами состоится в четверг, 12 мая.



Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во второй игре «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч закончился победой «Вашингтона» со счётом 6:1.