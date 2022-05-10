Ничушкин выбил «Нэшвилл», а его партнёр разорвал сетку ворот. Итоги дня плей-офф НХЛ

«Колорадо» первым пробился во второй раунд Кубка Стэнли. А вот продвижение «Вашингтона» и Овечкина по сетке плей-офф замедлилось.

В плей-офф НХЛ сегодняшней ночью состоялись четыре матча. Три серии продолжатся; в другой стал известен победитель.

Первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли стал «Колорадо». «Эвеланш» оказались единственной командой, которой удалось пройти первый раунд без поражений. Тем не менее в четвёртой игре серии с «Нэшвиллом» «лавинам» пришлось непросто.

«Колорадо» выбился вперёд на второй минуте – отличился Андре Бураковски. Под занавес отрезка Яков Тренин сравнял счёт. В середине матча Кейл Макар вновь сделал «Эвеланш» лидером, но три минуты спустя Тренин оформил дубль и восстановил паритет.

В дебюте третьей 20-минутки «Нэшвилл» усилиями Филипа Форсберга сделал счёт 3:2 в свою пользу. Однако «Колорадо» отказался затягивать серию: Девон Тэйвз зажёг на табло вторую тройку, а за восемь минут до конца Валерий Ничушкин стал автором победного гола «лавин»: россиянин воспользовался разрезающей передачей Макара и забил броском в одно касание. Ничушкин провёл на площадке без малого 22 минуты – больше, чем любой другой нападающий его команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Питтсбург» негостеприимно обошёлся с «Рейнджерс» на своей площадке. Хозяева неудачно начали и пропустили уже на третьей минуте: отличился первый номер позапрошлого драфта Алекси Лафренье. Однако ещё до перерыва Сидни Кросби восстановил равенство.

Во втором периоде капитан «пингвинов» вернулся к более привычной для себя роли ассистента и дважды в течение 24 секунд помог партнёрам отличиться. Сначала Кросби выиграл вбрасывание точно на крюк защитнику Майку Мэтисону, а затем разогнал атаку, на острие которой выступил Джек Гюнцель.

На этом «Пингвинз» не остановились и до конца отрезка поразили ворота Игоря Шестёркина ещё трижды. На заключительный период «Рейнджерс» вывел запасной голкипер – Александр Георгиев. Но и он не устоял под натиском соперников: Евгений Малкин филигранным броском с неудобной руки оформил окончательный счёт – 7:2. Этот гол позволил 35-летнему центрфорварду возглавить список лучших российских бомбардиров в истории плей-офф НХЛ: Малкин набрал 177-е очко в матчах на вылет и обогнал Сергея Фёдорова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Питтсбургу» удалось увеличить преимущество над «Нью-Йорком» – пенсильванцы ведут в серии 3-1. А вот команда другой российской звезды упустила возможность оторваться от соперника. «Вашингтон» Александра Овечкина проиграл и позволил «Флориде» сравнять счёт в противостоянии – 2:2.

И «столичным» некого винить в болезненном поражении, кроме себя. По ходу четвёртой игры они дважды выходили вперёд: Ти Джей Оши реализовал большинство в первом периоде – вскоре Картер Вераге забросил в расстановке 4х4. За 10 минут до конца третьего периода Евгений Кузнецов издевательски выманил из ворот Сергея Бобровского и вновь вывел «Кэпиталз» в лидеры. Но удержать победу «Вашингтон» не сумел: за две минуты до сирены Сэм Райнхарт пробил Илью Самсонова и перевёл игру в овертайм.

В дополнительном отрезке «пантеры» оказались хладнокровнее и вырвали матч благодаря настойчивости Вераге. На пятой минуте нападающий бросил со входа в зону – не попал, но первым сработал на подборе и со второй попытки был точен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вслед за «Флоридой» поравняться со своим оппонентом смог и «Калгари». «Огоньки», считавшиеся однозначными фаворитами в серии с «Далласом», после трёх матчей уступали – 1-2. В четвёртой игре «Флэймз» не стали экономить силы и с первых минут пустились в отчаянную погоню за «Старз». Только за первый период голкипер «Далласа» Джейк Эттингер был вынужден отразить 20 бросков.

Во многом из-за безукоризненной игры американца зрителям пришлось полчаса чистого игрового времени смотреть хоккей без голов. Но на экваторе встречи «звёзды» подарили соперникам двойное большинство, которое мощным щелчком использовал Расмус Андерссон.

Эттингер продолжил едва ли не в одиночку оборонять ворота своей команды. Вот только партнёры остались равнодушны к его подвигам. На восьмой минуте третьего периода Джонни Годро заработал буллит – и сам же его реализовал. Через несколько смен Элиас Линдхольм сделал счёт крупным. Тайлер Сегин в расстановке 5х4 одну шайбу отыграл, но последнее слово всё же осталось за «Флэймз» – пустые ворота поразил Микаэль Баклунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гол дня

В хоккейных репортажах часто можно встретить фразу «прошил сетку ворот». Андре Бураковски сделал это словосочетание буквальным. На старте матча с «Нэшвиллом» нападающий «Колорадо» был настолько свеж и силён, что после его броска шайба порвала сетку ворот и вылетела в площадку. Судьи уверенно развели руками в стороны и не стали останавливать игру – только видеопросмотр убедил их в законности гола.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сейв дня

Джейк Эттингер пропустил три шайбы и проиграл матч, но может чувствовать себя героем. Он отразил 50 бросков от хоккеистов «Калгари», которые испробовали уйму различных способов, чтобы его пробить.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Порой «огонькам» не помогали самые проверенные варианты. Например, Тайлер Тоффоли с дистанции в метр-полтора расстреливал пустой угол ворот Эттингера: голкипер быстро переложился, грамотно выставил ловушку и украл у соперника гол.