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Саад — о Тарасенко: он особенный игрок, который забил отличные голы сегодня вечером

Саад — о Тарасенко: он особенный игрок, который забил отличные голы сегодня вечером
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэндон Саад поделился мнением об игре российского форварда команды Владимира Тарасенко, который оформил хет-трик в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой Уайлд».

«Он элитный игрок. Великолепные броски. Он особенный игрок. Мы не можем выразить словами все хорошие черты в нём. Очевидно, это помогло нашей команде сегодня вечером. Мы знаем, насколько он важная часть нашей команды. Он особенный игрок, который забил отличные голы сегодня вечером», – цитирует Саада журналист Луи Корак в «Твиттере».

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оформил хет-трик и стал третьим игроком в истории «Блюз», у которого более одного матча с тремя голами. Благодаря этому «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту Уайлд» в пятом матче серии первого раунда плей-офф и вышел вперёд в серии – 3-2.

Отметим, по итогам матча Владимир стал первой звездой.

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