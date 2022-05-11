Саад — о Тарасенко: он особенный игрок, который забил отличные голы сегодня вечером

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэндон Саад поделился мнением об игре российского форварда команды Владимира Тарасенко, который оформил хет-трик в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой Уайлд».



«Он элитный игрок. Великолепные броски. Он особенный игрок. Мы не можем выразить словами все хорошие черты в нём. Очевидно, это помогло нашей команде сегодня вечером. Мы знаем, насколько он важная часть нашей команды. Он особенный игрок, который забил отличные голы сегодня вечером», – цитирует Саада журналист Луи Корак в «Твиттере».



Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оформил хет-трик и стал третьим игроком в истории «Блюз», у которого более одного матча с тремя голами. Благодаря этому «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту Уайлд» в пятом матче серии первого раунда плей-офф и вышел вперёд в серии – 3-2.



Отметим, по итогам матча Владимир стал первой звездой.