Капризов: цель не в том, чтобы хорошо играл игрок. Цель в том, чтобы хорошо играла команда

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, оформивший дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», поделился мнением об игре. Несмотря на дубль россиянина, «Миннесота» проиграла со счётом 2:5.
«Цель не в том, чтобы игрок хорошо играл. Цель в том, чтобы хорошо играла команда. А мы сегодня не выиграли», – цитирует Капризова журналист Майкл Руссо в «Твиттере».
Напомним, на 14-й минуте Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала сделал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло.
Таким образом, Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов нынешнего Кубка Стэнли, имея в своём активе семь шайб, что на две больше, чем у ближайших преследователей.
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