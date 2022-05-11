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КХЛ представила номинантов на приз «За верность хоккею»

КХЛ представила номинантов на приз «За верность хоккею»
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КХЛ представила номинантов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам сезона-2021/2022.

Обладатель приза определяется решением лиги, и его лауреатом становится лучший играющий ветеран-наставник, который внёс весомый вклад в успехи своей команды.

Александр Ерёменко («Динамо» Москва)

В прошедшем чемпионате Ерёменко одержал 251-ю победу в составе «Динамо» и побил клубный рекорд Владимира Мышкина. В плей-офф он помог команде обыграть «Северсталь» в серии первого раунда. По окончании чемпионата трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный MVP плей-офф Ерёменко объявил о завершении карьеры.

Данис Зарипов («Ак Барс»)

В регулярном чемпионате Зарипов забросил свою 430-ю шайбу в отечественных чемпионатах и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов отечественного хоккея, обойдя Бориса Михайлова. Также Зарипов стал первым хоккеистом, который провёл 1300-й матч в отечественных чемпионатах.

Александр Попов (ЦСКА)

Попов провёл не так много матчей в регулярном чемпионате, но, как и годом ранее, смог отлично себя показать в плей-офф. Его тройка с Андреем Светлаковым и Максимом Соркиным сыграла ключевую роль в успехе в серии финала конференции со СКА, а в решающем седьмом матче финала Попов забросил победную шайбу и заслуженно получил приз самому ценному игроку плей-офф.

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