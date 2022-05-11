Плющев: Тарасенко тот хоккеист, который умеет терпеть и играть через не могу

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на хет-трик российского форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:2).
«Тарасенко — хоккеист, который умеет терпеть и играть через не могу. Наши ребята могут закусить губу тогда, когда это нужно. И Капризов, и Тарасенко классно себя проявляют. Пацанов любят. Побеждать-то кто-то должен. В этот раз выиграл «Сент-Луис». Но наши ребята рисуют шедевры на площадке», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, после пяти матчей «Сент-Луис» ведёт в серии со счётом 3-2. Тарасенко принял участие во всех играх и набрал пять очков: забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.
- 11 мая 2022
-
13:56
-
13:48
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:06
-
12:03
-
11:59
-
11:49
-
11:42
-
11:25
-
11:00
-
10:47
-
09:58
-
09:25
-
09:11
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:28
-
08:25
-
08:20
-
08:05
-
07:56
-
07:50
-
07:47
-
07:18
-
06:58
-
06:52
-
05:56
-
05:42