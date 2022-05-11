Плющев: Тарасенко тот хоккеист, который умеет терпеть и играть через не могу

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на хет-трик российского форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:2).



«Тарасенко — хоккеист, который умеет терпеть и играть через не могу. Наши ребята могут закусить губу тогда, когда это нужно. И Капризов, и Тарасенко классно себя проявляют. Пацанов любят. Побеждать-то кто-то должен. В этот раз выиграл «Сент-Луис». Но наши ребята рисуют шедевры на площадке», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после пяти матчей «Сент-Луис» ведёт в серии со счётом 3-2. Тарасенко принял участие во всех играх и набрал пять очков: забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.