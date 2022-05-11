Экс-защитник СКА Лехтонен перешёл в «Цюрих Лайонс»

Бывший защитник петербургского СКА Микко Лехтонен подписал контракт со швейцарским клубом «Цюрих Лайонс», сообщает официальный сайт команды. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.



В прошедшем сезоне финский хоккеист провёл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. В плей-офф на его счету семь баллов в 15 играх: один гол и шесть передач.



Сезоном ранее он выступал за финский «Йокерит» (17 игр), а также играл в Национальной хоккейной лиге за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс».

По итогам прошлого сезона СКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до полуфинала. В 1/2 финала петербуржцы уступили московскому ЦСКА в семи матчах.