Стали известны номинанты на «Колдер Трофи». В прошлом году приз достался Капризову

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила троих номинантов на «Колдер Трофи» — награду, вручаемую игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба НХЛ.

В число главных претендентов на трофей попали защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Бантинг и нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс.

В завершившемся регулярном сезоне 21-летний Зайдер принял участие в 80 встречах, в которых набрал 49 (6+43) очков при показателе полезности «-9». 26-летний Бантинг сыграл 79 матчей в регулярке, набрав 63 (23+40) очка при коэффициенте полезности показателе полезности «+27», в плей-офф он прибавил ещё 3 (1+2) балла в четырёх встречах. 21-летний Зеграс принял участие в 75 матчах и набрал 61 (23+38) очко при показателе полезности «-21».

В прошлом году «Колдер» достался российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову.