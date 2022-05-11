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Американский политик прокомментировал игру Кирилла Капризова, выложив мем на русском языке

Американский политик прокомментировал игру Кирилла Капризова, выложив мем на русском языке
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Американский политик и член Палаты представителей штата Миннесота Пэт Гарофало на своей странице в «Твиттере» высказался об игре российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Американец опубликовал гифку с форвардом «дикарей» после того, как он оформил дубль в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:5), и подписал её цитатой-мемом на русском языке. Шутка заключается в том, что эту фразу будто бы говорит сам Капризов.

«Я здесь, чтобы надирать задницы и жевать жевательную резинку… и у меня закончилась жевательная резинка», — говорится в сообщении.

Напомним, на 14-й минуте Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала сделал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло.

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