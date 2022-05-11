Назаров: в «Сочи» собирается по-спортивному наглая и перспективная молодёжь

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением о работе с молодёжью и о планах на сезон.
«Развитие молодёжи — всегда важно. Посмотрите, к примеру, как в Сочи работает образовательный центр «Сириус». Перед хоккейной командой «Сочи» тоже поставлена задача максимально развивать молодёжь. Конечно, я пристально слежу за нашей селекционной кампанией. Со мной советуются, но трансферными вопросами занимается наш великолепный селекционный отдел.
Рад, что в следующем сезоне за «Сочи» будут играть такие новички, как Тянулин, Попов, Пивцакин, Мельничук, Новиков. Все они присоединились к боевой сочинской команде. Кроме того, продлены контракты со многими другими молодыми хоккеистами, которые здорово проявили себя в прошлом сезоне.
Что ждём в новом сезоне? Мы ждём только прорыва. В «Сочи» собирается по-спортивному наглая и перспективная молодёжь, которая будет давать бой любому гранду. Надеемся, что наш селекционный отдел будет радовать весь тренерский штаб и всех болельщиков южан дальнейшими приобретениями».
Фото: Пресс-служба ХК «Сочи»
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