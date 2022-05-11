Как стало известно «Чемпионату», защитник Артём Чмыхов продолжит карьеру в «Сибири».

24-летний игрок обороны прошедший сезон провёл в череповецкой «Северстали». Он сыграл всего четыре встречи регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ Чмыхов, выступая за череповчан, а также за ЦСКА и «Сочи», с сезона-2016/2017 принял участие в 119 матчах регулярки, набрав 6 (1+5) очков. К этому он прибавил три встречи в плей-офф.

В прошедшей регулярке новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф-2022, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.

Ранее стало известно, что вратарь Денис Костин также пополнит ряды «Сибири».