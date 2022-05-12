Артемий Панарин вошёл в топ-20 бомбардиров среди россиян в истории розыгрышей Кубка Стэнли

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, благодаря которой вошёл в топ-20 бомбардиров среди россиян в истории розыгрышей Кубка Стэнли. В активе российского форварда стало 34 (12+22) очка в 35 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ. Он повторил результат Сергея Брылина (34 очка в 109 матчах) и Александра Сёмина (34 очка в 51 встрече).
Национальный рекорд принадлежит форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину, который сегодня довёл лицевой счёт до отметки 179 очков, набранных в 175 матчах.
- 12 мая 2022
-
05:09
-
05:02
-
04:57
-
04:45
-
04:34
-
04:07
-
04:00
-
03:51
-
02:55
- 11 мая 2022
-
23:46
-
23:45
-
23:17
-
22:55
-
22:32
-
22:18
-
21:58
-
21:33
-
20:57
-
20:33
-
20:23
-
19:54
-
19:20
-
19:10
-
18:48
-
18:24
-
17:58
-
17:37
-
17:00
-
16:37
-
15:45
-
15:24
-
14:52
-
14:32
-
14:15
-
14:00