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Артемий Панарин вошёл в топ-20 бомбардиров среди россиян в истории розыгрышей Кубка Стэнли

Артемий Панарин вошёл в топ-20 бомбардиров среди россиян в истории розыгрышей Кубка Стэнли
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, благодаря которой вошёл в топ-20 бомбардиров среди россиян в истории розыгрышей Кубка Стэнли. В активе российского форварда стало 34 (12+22) очка в 35 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ. Он повторил результат Сергея Брылина (34 очка в 109 матчах) и Александра Сёмина (34 очка в 51 встрече).

Национальный рекорд принадлежит форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину, который сегодня довёл лицевой счёт до отметки 179 очков, набранных в 175 матчах.

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