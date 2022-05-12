Сергей Бобровский – третья звезда матча «Флорида» – «Вашингтон»

Завершился пятый матч серии плей-офф, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.



Российский голкипер Сергей Бобровский признан третьей звездой матча. На счету вратаря 30 отражённых бросков. Вторым стал Александр Барков, у которого две голевые передачи. Первое место занял Картер Вераге с 5 (2+3) очками.



Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 14 мая.



Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во второй игре «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1. В четвёртом матче победу одержала «Флорида» – команда решила исход только в овертайме (3:2).