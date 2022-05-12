Малкин до минимума сократил отставание от Бурка по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.
35-летний российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 33 секунды и отметился ассистентским дублем, заработав показатель полезности «0». Благодаря двум результативным передачам занимающий 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории розыгрышей Кубка Стэнли Малкин до минимума сократил отставание от Рэя Бурка по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ. В активе россиянина стало 179 очков, тогда как на счету Рэя 180 результативных действий.
В четвёртом матче серии Малкин установил национальный рекорд по очкам в плей-офф НХЛ, превзойдя результат Сергея Фёдорова.
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