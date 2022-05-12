Кирилл Семёнов рассказал, почему в межсезонье сменил «Авангард» на «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов ответил на вопрос о смене клуба в текущее межсезонье.



«У меня были разные варианты продолжения карьеры. При выборе команды я учитывал много факторов, которые помогут завоевать Кубок Гагарина в следующем сезоне. Поэтому выбрал «Ак Барс». Спасибо руководству клуба за предоставленный шанс. В свою очередь могу сказать, что буду делать всё для общей победы.

Почему не остался в «Авангарде»? По прилёте в Москву после седьмой игры в серии с «Металлургом» у меня состоялся короткий разговор с Алексеем Владимировичем (Волковым, генменеджером «Авангарда». – Прим. «Чемпионата»). Мы обменялись благодарностями и договорились, что дальше связь будет через агента. Затем начали поступать предложения от команд, но у «Авангарда» большого интереса ко мне я не увидел и конкретных предложений не получил.



Но я благодарен клубу, руководству, тренерам, персоналу, болельщикам и всем тем людям, с которыми мне посчастливилось работать», – сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.