«Не увидел у «Авангарда» большой интерес ко мне». Интервью с новичком «Ак Барса» Семёновым

Переход Кирилла Семёнова из «Авангарда» в «Ак Барс» в это межсезонье стал неожиданностью для омских болельщиков, которые ждали возвращения воспитанника «ястребов» в родной город вместе с командой. Однако пути нападающего и «Авангарда» разошлись, Кирилл подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», где он наверняка станет важнейшей частью мощного коллектива, собирающегося добыть для Казани четвёртый Кубок Гагарина.

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Семёнов рассказал о причинах расставания с «Авангардом», опыте работы с Бобом Хартли, игре на Олимпиаде, а также раскрыл секрет столь быстрого возвращения из Америки в Россию в прошлом сезоне.

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«От «Авангарда» конкретных предложений не получил»

— «Ак Барс» — новый вызов в вашей карьере. Расскажите, как появился вариант с казанским клубом и долго ли шли переговоры?

— У меня были разные варианты продолжения карьеры. При выборе команды я учитывал много факторов, которые помогут завоевать Кубок Гагарина в следующем сезоне. Поэтому выбрал «Ак Барс». Спасибо руководству клуба за предоставленный шанс. В свою очередь, могу сказать, что буду делать всё для общей победы.

— «Ак Барс» укрепился ещё и Шипачёвым и Войновым. Это серьёзная заявка на четвёртый трофей для казанцев?

— У нашей команды собирается амбициозный состав. Мы будем стараться достичь тех целей, которые поставит руководство перед нами.

Кирилл Семёнов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Расскажите, почему вы не остались в «Авангарде», который возвращается в ваш родной город?

— По прилёте в Москву после седьмой игры в серии с «Металлургом» у меня состоялся короткий разговор с Алексеем Владимировичем (Волковым, генменеджером «Авангарда». — Прим. «Чемпионата»). Мы обменялись благодарностями и договорились, что дальше связь будет через агента. Затем начали поступать предложения от команд, но у «Авангарда» большой интерес ко мне я не увидел и конкретных предложений не получил.

Но я благодарен клубу, руководству, тренерам, персоналу, болельщикам и всем тем людям, с которыми мне посчастливилось работать.

«В финале Олимпиады финны оказались сильнее. Но серебро — это тоже очень хороший результат»

— Наставником «Авангарда» назначен Дмитрий Рябыкин, с которым вы отработали вместе не один год. Как считаете, справится ли он с ответственностью?

— У каждого человека в жизни наступает момент, когда нужно сделать шаг вперёд. Дмитрий Анатольевич много лет отдал омскому хоккею, он добивался побед с «Авангардом» в разной роли. Я очень рад за него, что ему доверили быть главным тренером. У него есть опыт, который он сможет развивать в новом для себя статусе.

— Матчи с «Авангардом» в новом сезоне будут для вас принципиальными?

— Прежде всего мне хочется посмотреть вживую на новую омскую арену. А лично для меня принципиальным будет каждый матч, ведь побеждать хочется всегда.

— Давайте поговорим про прошлый сезон. Едва вернувшись из НХЛ, вы попали в состав сборной сначала на Кубок Первого канала, а затем и на Олимпиаду. Было неожиданно?

— Каждый раз, когда меня вызывали в сборную, я был в предвкушении этого события. Приглашение на Кубок Первого канала было для всех проверкой перед Олимпиадой, и каждый хотел доказать, что он достоин ехать и биться за честь страны. На Олимпиаду выбрали сильнейших, тех, кто был лучше готов на тот момент. Я был счастлив, когда узнал, что еду в Пекин. Моя мечта исполнилась. В финале сборная Финляндии оказалась сильнее, но могу сказать, что серебро — это тоже очень хороший результат.

— Игра на Олимпиаде — это колоссальный опыт для вас? Придало это выступление уверенности вам для дальнейшей карьеры?

— Все крупные международные турниры придают уверенность и позволяют накапливать дополнительный опыт. Играя против лучших, ты и сам растёшь и становишься лучше.

«Нехватка у «Авангарда» двух защитников в плей-офф — это всего лишь отговорки»

— Серия с «Металлургом» в прошлом плей-офф побила рекорд результативности в КХЛ. У вас есть объяснение, почему были такие удивительные качели?

— Да, эта серия получилась довольно насыщенной, было очень интересно играть против «Магнитки». После первых двух игр им удалось подстроиться под нас, изменить рисунок игры, за счёт этого потом они и обыграли нас три раза подряд. У «Металлурга» достаточно мастеровитая команда. Думаю, после двух побед мы расслабились и играли не так внимательно в обороне. За три матча пропустили 15 шайб, что непозволительно в плей-офф. В седьмой встрече мы быстро пропустили и не смогли отыграться, не хватило эмоций, которые были выплеснуты в шестой игре.

— Отъезд двух защитников по ходу плей-офф — одна из ключевых причин, почему «Авангарду» не удалось пройти «Магнитку»?

— У иностранцев была тяжёлая ситуация, мы с пониманием отнеслись к тому решению Покки и Каски, которое они приняли. Ведь у них есть семьи, родные, друзья, и это их родина. А то, что у нас не играли два защитника и «Авангарду» их не хватило — это всего лишь отговорки.

Кирилл Семёнов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Боб Хартли после четырёх лет в «Авангарде» покинул Россию. Лично для вас опыт работы с канадцем был полезным?

— Боб привнёс в хоккей новые моменты, к которым за один день не адаптируешься. Разные мелочи, которые помогали перехватывать инициативу в игре. Схема, которой «Авангард» придерживался, помогла нам выиграть Кубок Гагарина и серебряные медали. Кроме того, за последние четыре года в «Авангарде» была построена мощная команда, которой удалось выиграть трофей спустя 17 лет. Это было огромное событие для города и всего омского хоккея.

«Я должен был провести весь сезон в НХЛ, но этого не произошло. Поэтому вернулся в КХЛ»

— Вы подписали контракт с «Ак Барсом» на два сезона. Означает ли это, что тему с НХЛ вы для себя закрыли?

— Сейчас непростая ситуация в мире. Посовещавшись с семьёй, я принял решение остаться в России.

— Расскажите о вашем опыте в системе «Торонто». Что всё-таки не получилось, что вы быстро решили вернуться?

— На самом деле, после того как меня подняли в НХЛ, я должен был провести весь сезон в «Торонто». Это большое количество игр, которые идут через день, а бывает, что и каждый день, и такой график помогает постоянно находиться в игровом тонусе и прогрессировать. Но со мной такого не произошло. Поэтому, взвесив все за и против, я принял решение вернуться в КХЛ.

Кирилл Семёнов в «Торонто» Фото: Getty Images

Я многое почерпнул для себя, как в профессиональной сфере, так и в повседневной жизни. В «Торонто» сложился дружный коллектив. Я с каждым мог пообщаться и узнать что-то новое для себя. Конечно, из-за языкового барьера было нелегко, но спустя какое-то время, когда я подтянул словарный запас, стало общаться намного проще.

Больше всех общался с Джейсоном Спеццей. Это большой мастер. Мы много разговаривали на нехоккейные темы. Также интересно было наблюдать за тем, как он готовится к играм, как тренируется. Ему 38 лет, он взрослый и очень опытный игрок. Так что я получил колоссальный опыт, находясь три месяца в Торонто.