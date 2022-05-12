ЦСКА подтвердил обмен защитника Чмыхова в «Сибирь»
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Защитник ЦСКА Артём Чмыхов стал игроком новосибирской «Сибири» в обмен на денежную компенсацию, сообщает телеграм-канал армейцев.
24-летний игрок обороны провёл прошедший сезон в череповецкой «Северстали» на правах аренды. Он сыграл всего четыре встречи регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ Чмыхов, выступая за череповчан, а также за ЦСКА и «Сочи», с сезона-2016/2017 принял участие в 119 матчах регулярки, набрав 6 (1+5) очков. К этому он прибавил три встречи в плей-офф.
В прошедшей регулярке новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф-2022, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.
Новость по темеЗащитник Артём Чмыхов продолжит карьеру в «Сибири»
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