Сборная Швейцарии по хоккею назвала свой состав на чемпионат мира — 2022

Сборная Швейцарии по хоккею на официальном сайте опубликовала состав команды на чемпионат мира 2022 года.
Голкиперы:
Сандро Эшлиманн («Давос»), Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»).
Защитники:
Доминик Эгли («Давос»), Михаэль Фора («Амбри-Пиотта»), Тобиас Гайссер («Херши Бирс»), Андреа Глаузер («Лозанна»), Дин Кукан («Коламбус Блю Джекетс»), Кристиан Марти («Цюрих»), Янис Жером Мозер («Аризона Койотс»), Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси Дэвилз»).
Нападающие:
Андрес Амбюль, Энцо Корви (оба – «Давос»), Кристоф Берчи («Лозанна»), Фабрис Херцог («Цуг»), Нико Хишир («Нью-Джерси»), Филипп Курашёв («Чикаго Блэкхоукс»), Денис Мальгин («Цюрих»), Тимо Майер («Сан-Хосе Шаркс»), Марко Миранда («Серветт»), Дамьен Риат («Лозанна»), Тристан Шервей («Берн»), Дарио Зимион («Цуг»), Пьюс Сутер («Детройт Ред Уингз»), Кэлвин Тюркауф («Лугано»).
В состав не вошёл защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, он пропустит турнир по семейным обстоятельствам.
Напомним, Швейцария на групповом этапе сыграет со сборными Канады, Германии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии и Франции.
- 12 мая 2022
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